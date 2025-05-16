В Москве стартовала регистрация на экскурсии по акции «День без турникетов»

Акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 26 по 31 мая. В рамках мероприятия состоятся экскурсии, мастер-классы, встречи с предпринимателями, на которые уже открыта онлайн-регистрация, сообщается на сайте мэра столицы.

Жителям и гостям города продемонстрируют, как работают более чем 130 столичных компаний, фабрик и технопарков. Например, они смогут побывать в телецентре и познакомиться с процессом создания таких передач, как «Спокойной ночи, малыши!» и «Прогноз погоды».

Гостям, которые отправятся на экскурсию в банк, расскажут о программе стажировок. Кроме того, запланированы знакомства с предприятиями, работающими в сфере моды.

«К проекту также присоединится почти 20 предприятий — участников Московской недели интерьера и дизайна», — сказала заммэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что около 30 организаций стали участниками акции впервые.

В рамках акции экскурсии пройдут на фабрике цифровой печати, в студии звукового постпродакшена, в ИТ-компании, на пищевом предприятии и т. д. Список мероприятий опубликован на сайте акции «День без турникетов». Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее стало известно, что детский фестиваль искусств «Небо» состоится в Москве. Мероприятие пройдет 31 мая и 1 июня в столичном парке «Музеон».