Молдавия официально объявила об отказе от участия в «Евровидении-2025»

Директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску заявил, что Кишинев отказался от участия музыкальном конкурсе «Евровидение» в текущем году.

«Решение было непростым, но необходимым в текущих условиях. Национальный отбор этого года выявил некоторые проблемы, в том числе снижение качества выступлений и общественного интереса», — сказал Дурнеску.

Он подчеркнул, что отборочный этап необходимо существенно изменить. Организаторам необходимо привлечь больше одаренных артистов, чтобы Кишинев имел возможность достойно конкурировать на международной арене.

При этом, добавил Дурнеску, молдавский канал планирует транслировать в прямом эфире полуфиналы и финал европейского музыкального конкурса.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что может запросить у Запада помощи для Приднестровья, но сделает это только при соблюдении определенного условия.