Президент Молдавии Майя Санду заявила, что может запросить у Запада помощи для Приднестровья, но сделает это только при соблюдении условия по выводу российских миротворцев, сообщает ТАСС .

«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», — заявила Санду.

Приднестровье столкнулось с кризисом в начале 2025 года из-за остановки украинского транзита российского газа.

Стоит отметить, что присутствие российских миротворческих сил в регионе основано на двустороннем соглашении от 21 июля 1992 года между Россией и Молдавией, которое было подписано для урегулирования вооруженного противостояния в Приднестровье.

После вывода советских войск из стран Европы остались значительные запасы боеприпасов — более 20 тысяч тонн, которые сейчас охраняются российскими военнослужащими. Эту функцию выполняет Оперативная группа российских войск, насчитывающая около тысячи человек личного состава. С 2015 года ситуация осложнилась тем, что Украина заблокировала маршруты снабжения через свою территорию, из-за чего миротворческий контингент оказался в изоляции. ОГРВ продолжает оказывать содействие миротворцам в этих непростых условиях.

В настоящее время поддержание мира в регионе осуществляется совместными усилиями российских военных и миротворческих сил Молдавии и Приднестровья, размещенных на приднестровской стороне Днестра. Молдавское руководство блокирует смену личного состава российской группировки войск, настаивая на полном выводе военных с территории страны.