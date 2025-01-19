Санду назвала условие для запроса помощи у Запада для Приднестровья
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что может запросить у Запада помощи для Приднестровья, но сделает это только при соблюдении условия по выводу российских миротворцев, сообщает ТАСС.
«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», — заявила Санду.
Приднестровье столкнулось с кризисом в начале 2025 года из-за остановки украинского транзита российского газа.
Стоит отметить, что присутствие российских миротворческих сил в регионе основано на двустороннем соглашении от 21 июля 1992 года между Россией и Молдавией, которое было подписано для урегулирования вооруженного противостояния в Приднестровье.
После вывода советских войск из стран Европы остались значительные запасы боеприпасов — более 20 тысяч тонн, которые сейчас охраняются российскими военнослужащими. Эту функцию выполняет Оперативная группа российских войск, насчитывающая около тысячи человек личного состава. С 2015 года ситуация осложнилась тем, что Украина заблокировала маршруты снабжения через свою территорию, из-за чего миротворческий контингент оказался в изоляции. ОГРВ продолжает оказывать содействие миротворцам в этих непростых условиях.
В настоящее время поддержание мира в регионе осуществляется совместными усилиями российских военных и миротворческих сил Молдавии и Приднестровья, размещенных на приднестровской стороне Днестра. Молдавское руководство блокирует смену личного состава российской группировки войск, настаивая на полном выводе военных с территории страны.