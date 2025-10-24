Мизулина не верит в то, что блогеров на самом деле взламывают в Instagram*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила сомнения в том, что аккаунты известных блогеров в Instagram* на самом деле взламывают. Она привела ряд доказательств в пользу этой теории в своем Telegram-канале .

Мизулина рассказала, что взломать страницы с галочками довольно трудно. Для этого понадобится либо дубликат СИМ-карты, либо надо предоставить платформе фотографии документов и спустя 14 дней получить сброс пароля.

По словам самих блогеров, после взлома мошенники вымогают у них деньги. Но Мизулина отметила, что в таком случае пострадавшим стоило бы обратиться в полицию, а они почему-то не торопятся делать это.

«Не очень понятно, почему они тогда не обратились в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве от их имени», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Она добавила, что полиция может начать проверку без официального заявления, а только на основе публикаций в СМИ. Впрочем, некоторые пострадавшие все же уже обратились в правоохранительные органы.

Ранее о взломе аккаунтов в Instagram* заявили несколько российских звезд и блогеров. Так, например, телеведущая и певица Ольга Бузова отметила, что ее страницу с 24 млн подписчиков взломали мошенники.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

