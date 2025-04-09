Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы заказал доставку шашлыка на дом

Бывший заключенный, актер Михаил Ефремов, 9 апреля условно-досрочно (по УДО) вышел на свободу из мест заключения. Первым делом звезда сериала «Граница. Таежный роман» заказал доставку еды на дом, в которую входил шашлык из креветок, сообщает Mash .

Ефремов решил отметить выход на свободу по УДО не только шашлыком из креветок, но и тыквенным супом, а также роллами с овощами. Забрать заказ у курьера вышла супруга актера Софья Кругликова.

После освобождения Ефремов первым делом занялся собственным здоровьем, которое ухудшилось за время пребывания в местах заключения. В первом комментарии для журналистов актер отметил, что чувствует себя не очень хорошо, но все равно испытывает радость от того, что покинул тюрьму.

По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, Ефремов обязан своим освобождением семье погибшего Сергея Захарова, которые не стали оспаривать решение суда об удовлетворении прошения актера освободить его досрочно. При этом у семьи Захаровых было такое право, она могла потребовать полного отбывания наказания за гибель родственника в ДТП со знаменитостью.