Стало известно, кому Ефремов обязан за условно-досрочное освобождение

«Ефремов вышел по УДО, потому что ему никто не препятствовал. А могли бы. Потерпевшие не обжаловали решения суда, хотя у них было такое право», — добавил эксперт.

Сейчас адвокат сомневается, мог ли актер действительно исправиться и переосмыслить свою жизнь за годы в колонии. Алешкин уверен в одном: за свободу Ефремов обязан семье Захаровых.

Стоит отметить, что после освобождения актеру предстоит жить в строгих условиях. Он должен до окончания срока каждый месяц отмечаться в надзорных органах, также ему назначен полный запрет в течение трех лет на управление автомобилем.

Согласно информации источников, Ефремов вышел из исправительного учреждения 9 апреля.