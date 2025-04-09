Стало известно, кому Ефремов обязан за условно-досрочное освобождение
Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев
Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что актер Михаил Ефремов обязан своим условно-досрочным освобождением семье потерпевших, сообщает «ФедералПресс».
«Ефремов вышел по УДО, потому что ему никто не препятствовал. А могли бы. Потерпевшие не обжаловали решения суда, хотя у них было такое право», — добавил эксперт.
Сейчас адвокат сомневается, мог ли актер действительно исправиться и переосмыслить свою жизнь за годы в колонии. Алешкин уверен в одном: за свободу Ефремов обязан семье Захаровых.
Стоит отметить, что после освобождения актеру предстоит жить в строгих условиях. Он должен до окончания срока каждый месяц отмечаться в надзорных органах, также ему назначен полный запрет в течение трех лет на управление автомобилем.
Согласно информации источников, Ефремов вышел из исправительного учреждения 9 апреля.