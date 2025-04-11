Менеджер Паши Техника рассказал о последних часах жизни рэпера

Менеджер Паши Техника рассказал, что в последние часы жизни рэпер был подключен к аппаратам жинеобеспечения, однако состояние резко ухудшилось и он скончался, сообщает Super.ru .

«Он был подключен ко всем аппаратам, все нормально, дышал. Мы ехали обратно, приезжаем в отель и нам говорят: „Все плохо“. Мы выдвигаемся обратно. Уже он мертв. Его уже готовят к моргу», — рассказал Марк Яровный, подчеркнув, что тогда им удалось еще раз взглянуть на Техника.

Он добавил, что приехал попрощаться с музыкантом. В это время на месте уже была экс-супруга Техника Карина Мельничук. После этого санитары подготовили тело и отправили его в морг.

Паша Техник скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Рэперу было 40 лет. В пятницу в храме Петра и Павла в Москве проходит прощание с лидером андеграунд рэп-группы Kunteynir. Церемонию посетили родные и близкие музыканта, а также сотни фанатов, которые устроили беспорядки.

Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище.