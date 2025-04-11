Экс-жена Паши Техника Карицкая приехала на его похороны

На похороны лидера андеграунд рэп-группы Kunteynir Паши Техника (Павла Ивлева) приехала его бывшая супруга Ева Карицкая. Церемония прощания с музыкантом проходит в его родном районе Лефортово, сообщает SHOT .

С Техником прощаются в Храме Петра и Павла. На церемонию прибыли экс-жена Ивлева, его родители и менеджер Марк Яровный.

Попрощаться с рэпером пришли сотни людей, многие из которых — несовершеннолетние.

Паша Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля. Врачи боролись за жизнь рэпера и вводили его в искусственную кому, однако спасти музыканта не удалось. Близкие допускали, что рэпер попал в тайскую больницу из-за употребления наркотиков.

Паше Технику было 40 лет. У него остался малолетний сын Иван.