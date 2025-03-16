Менеджер Эйдельштейна опровергла сообщения СМИ о проблемах артиста с военкоматом

PR-менеджер актера Марка Эйдельштейна Ольга Малаева рассказала ТАСС , что новость о неявке артиста в военный комиссариат Нижнего Новгорода — неправда. Проблем у актера появиться не должно.

Эйдельштейн обучается в аспирантуре. Вряд ли у него могут возникнуть проблемы с военкоматом, отметила Малаева.

Mash 16 марта писал, что военный комиссариат Нижнего Новгорода якобы разыскивает Эйдельштейна. Актеру 23 года, но он еще не прошел срочную службу.

В материале отмечалось, что Эйдельштейну якобы нужно было поставить отметку в военкомате в Нижнем Новгороде. Однако он уехал на «Оскар», а потом на Неделю моды в Париже.