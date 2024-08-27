«Матушка Земля»: DJ Коля Фанк включил провокационной трек в Дортмунде

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Российский артист достал триколор и включил трек «Матушка Земля» на фесте в ФРГ

Российский артист DJ Коля Фанк провел скандальное выступление в немецком Дортуменде на фестивале Russian Vibe Open Air: он достал флаг РФ на сцене и включил трек «Матушка Земля», сообщает 360.ru .

Фестиваль проходил в рамках празднования Дня города. Артист попросил поднять руки тех, кто понимает по-русски, на что публика отреагировала громко и бурно.

Ранее сообщалось, что известный американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) выступил в защиту арестованного в Париже Павла Дурова.

Он один из немногих западных рэперов, продолжающих выступать в РФ. В 2022 году большое количество зрителей собрал его концерт в Москве, после чего на него посыпалась критика американских зрителей.

Артист признавался, что любит Россию. Недавно он сказал, что начал пользоваться TON — валютой Telegram.