«Матушка Земля»: DJ Коля Фанк включил провокационной трек в Дортмунде
Российский артист DJ Коля Фанк провел скандальное выступление в немецком Дортуменде на фестивале Russian Vibe Open Air: он достал флаг РФ на сцене и включил трек «Матушка Земля», сообщает 360.ru.
Фестиваль проходил в рамках празднования Дня города. Артист попросил поднять руки тех, кто понимает по-русски, на что публика отреагировала громко и бурно.
Ранее сообщалось, что известный американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) выступил в защиту арестованного в Париже Павла Дурова.
Он один из немногих западных рэперов, продолжающих выступать в РФ. В 2022 году большое количество зрителей собрал его концерт в Москве, после чего на него посыпалась критика американских зрителей.
Артист признавался, что любит Россию. Недавно он сказал, что начал пользоваться TON — валютой Telegram.