Мать певца Аарона Картера не смогла оспорить решение о разделе имущества

Суд завершил спор о наследстве певца Аарона Картера и передал его имущество невесте Мелани Мартин и сыну Принстону. Требования матери артиста Джейн Шенк отклонены, сообщает «Царьград» .

Аарон Картер скончался 5 ноября 2022 года в возрасте 34 лет. После его смерти между матерью артиста Джейн Шенк и невестой Мелани Мартин разгорелся конфликт из-за наследства.

В феврале Шенк подала в суд, заявив, что Мартин незаконно сняла около 25 тысяч долларов со счетов певца. По ее словам, средства начали выводить через два дня после смерти Картера, а в течение месяца счета были полностью опустошены.

Шенк также заявляла о предвзятом отношении со стороны распорядительницы имущества Эйлин Б. Федеризо. В октябре она предлагала за 30 тысяч долларов выкупить права на публичное использование образа сына, однако получила отказ.

В конце марта судья Джессика А. Ускатеги признала имущество Картера неплатежеспособным: долги превысили активы. Суд постановил передать неденежные активы Мелани Мартин и ее сыну Принстону «Принцу» Лирику Картеру, а также отклонил просьбу Шенк запретить продажу активов.

