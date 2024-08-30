Мастер-классы и соревнования ждут молодежь на форуме «Москва 2030» в сентябре

Мастер-классы и соревнования ждут молодежь в пространстве «Телепорт» в Парке Горького в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». С начала форума прошло уже более 400 мероприятий, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Площадка отражает важные направления для молодежи — это творчество, карьера, спорт, урбанистика и компетенции будущего», — сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что все желающие до 8 сентября имеют возможность узнать о перспективных профессиях и сконструировать город в виртуальной реальности, принять участие в мастер-классах, соревнованиях, квестах и танцевальных флешмобах.

Курирует работу площадки проект «Молодежь Москвы» столичного комитета общественных связей и молодежной политики. Пространство объединяет 5 зон.

Со вторника по воскресенье в «Арт-кластере» проходят флешмобы, выступления молодых артистов и показы российских фильмов под открытым небом. По выходным дням гостей здесь ждут танцевальные батлы и мастер-классы от профессиональных художников.

Карьерные консультации и тестирования проводят эксперты со вторника по воскресенье в локации, посвященной профессиям.

С 3 по 6 сентября на площадке, направленной на развитие творческих способностей и эмоционального интеллекта, участникам предложат нарисовать картины жидким акрилом, изготовить леденцы и интерьерные свечи. Магниты с любимыми видами столицы и открытки для себя и друзей гости площадки смогут сделать 7 и 8 сентября.

В «Пространстве будущего» москвичи и туристы изобразят свой идеальный город с помощью VR-шлема и джойстиков, смогут поделиться идеями по оформлению и функционалу молодежных пространств. В конце фестиваля на их основе будет создана общая визуализация.

Открытые чемпионаты по бадминтону, пинг-понгу, фиджитал-играм и другим видам спорта пройдут по выходным на «Арене спорта».

Кроме того, 7 и 8 сентября всех желающих приглашают на познавательные квесты, посвященные российской столице.

Более подробную программу мероприятий и расписание можно найти на сайте фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».