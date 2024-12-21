Мастер-классы для детей и подростков пройдут в «Кинокампусе Горького» в Москве

Киностудия имени Максима Горького приглашает детей и подростков от 9 до 12 лет на бесплатные мастер-классы. В программе — озвучивание фильмов и мультфильмов, создание видеороликов и комиксов, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Интенсивы будут проходить в креативном молодежном пространстве „Кинокампус Горького“ по выходным: 18, 19, 25 и 26 января. Участники научатся писать сценарии, попробуют себя в роли актеров и пообщаются с профессионалами индустрии», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Вход на все занятия свободный, зарегистрироваться можно онлайн. Каждый день будет проводиться по 4 мастер-класса. Они познакомят участников с различными направлениями творческой индустрии. Так, 18–19 января и 25–26 января в студии звукозаписи расскажут об особенностях озвучивания героев фильмов и мультфильмов. Здесь же участники смогут стать «голосом» любимых персонажей.

В рамках интенсивов 18 и 25 января ребята смогут повторить образы из известных фильмов и сыграть в нескольких сценах из пьес и сказок. На других занятиях по актерскому мастерству желающие смогут побывать на съемочной площадке и узнать, как поддерживать свою роль в кадре.

Также в эти же дни участники мастер-классов узнают обо всех этапах кинопроизводства. Они будут разделены на 3 группы и снимут видео по предложенным сценариям.

Фото - © Пресс-служба Депкульта

Мастер-классы по созданию комиксов пройдут 19 и 26 января. Опытные мастера покажут, как можно работать с различными материалами, и предложат участникам попробовать свои силы. Кроме того, будут проводиться занятия, на которых все желающие создадут динамичные видео с помощью смартфонов. В завершение мероприятия будут отобраны лучшие работы.

Помимо этого, в ходе интенсива участники освоят базовые принципы создания сценариев. Они узнают о законах драматургии и научатся писать увлекательные сюжеты.

Ранее столичные компании заключили международные соглашения в сферах кино, анимации, дизайна интерьера и видеоигр на Московской международной неделе креативных индустрий.