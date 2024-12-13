сегодня в 12:09

Московские компании заключили международные соглашения в сфере кино и дизайна

Московская международная неделя креативных индустрий завершилась в городе. На мероприятии были заключены 18 партнерских соглашений и экспортных контрактов в сферах кино, анимации, дизайна интерьера и видеоигр, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Неделя креативных индустрий прошла с 9 по 12 декабря. На нее приезжали эксперты из разных стран.

«Московские предприниматели договорились о сотрудничестве с представителями более 10 стран, в том числе Бразилии, Таиланда, Египта и Китая. Стороны будут вместе организовывать мероприятия, создавать фильмы и разрабатывать игровой контент», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Общая сумма заключенных на мероприятии контрактов составила свыше 700 млн рублей. Предприниматели будут заниматься производством кинолент, мультфильмов и выпуском видеоигр.

Партнеры подписали документы о совместных проектах в сфере анимации, дизайна, об обмене опытом создания кинопарков, проведении мероприятий в российской столице в 2025 году на «Слете аниматоров».

В рамках деловой программы эксперты из РФ и из-за границы обсудили развитие творческих индустрий и поделились успешными практиками. Зарубежные делегации посетили кинопарк «Москино», ВДНХ, студию «Союзмультфильм», инновационный центр «Сколково», ДК «ГЭС-2» и другие локации мегаполиса.

Среди участников креативной недели были основатели киностудий, директора видеоигровых компаний, известные продюсеры, дизайнеры и издатели.