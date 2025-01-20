Мастер-класс «Крещенский Ангел-хранитель» прошел в ДК Успенский

В Серебряных Прудах во время празднования одного из главных православных праздников Крещения Господня в Доме культуры Успенский для детей прошел мастер-класс «Крещенский Ангел-хранитель», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В начале мастер-класса ребятам рассказали о истории и традициях праздника. Ребята, в свою очередь, поделились своими знаниями о Крещении, многие знали о том, что в этот день окунаются в прорубь, набирают домой святой воды, ставят крестики на дверях.

Далее ребятам показали, как делать поделку из бумаги и фоамирана «Крещенский Ангел-хранитель». Своего Ангелочка все ребята забрали домой, чтобы оберегать своих домашних от бед и несчастий. Мастер-класс прошел в очень теплой и доброжелательной обстановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.