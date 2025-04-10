Мастер-класс ко Дню космонавтики провели активисты «Единой России» Люберец

Он прошел в Общественной приемной местного отделения партии. В мероприятии приняли участие ученики младших классов Кадетской школы.

«С помощью познавательной игры-викторины ребят познакомили с историей освоения космоса. Дети успешно ответили на вопросы, связанные с первым полётом человека в космос, а также узнали много интересных фактов из биографии Юрия Алексеевича Гагарина. Также школьники поучаствовали в творческом мастер-классе по изготовлению объёмной аппликации „Космическая ракета“ из цветной бумаги», — прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, директор Кадетской школы Наталия Скисова.

Напомним, 12 апреля в России и мире отмечают День авиации и космонавтики. Именно в этот день в 1961 году состоялся первый полет человека в космос. В 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток». Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль «Восток», за бортом которого находился Юрий Алексеевич Гагарин. Продолжительность полёта составила 1 час 48 мин. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вёл наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.