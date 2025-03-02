Масленицу отметили ступинцы и гости округа в парке Островского

Масленичные гулянья с хороводами и песнями, традиционными играми и шуточными соревнованиями прошли в парке культуры и отдыха имени Николая Островского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На праздник «Солнечная Масленица» собрались ступинцы и гости округа от мала до велика: прощание с зимой издревле является одним из самых любимых народных празднеств.

Открыло торжество яркое шествие с аниматорами, скоморохами-ходулистами, ряжеными, фольклорными ансамблями и жителями округа.

В масленичных гуляньях приняли участие руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергнй Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

«Поздравляю с Солнечной Масленицей! Ярким семейным праздником из года в год мы встречаем весну. Мы постарались, чтобы гости нашего парка всех возрастов весело и интересно провели сегодняшний день. Масленичную неделю завершает Прощёное воскресенье, в которое стоит забыть об обидах. Прошу прощение у каждого, если обидел словом или делом. Здоровья, мира и добра», — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Александр Сухачев.

Сергей Мужальских вместе с Александром Сухачевым и руководителем местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексеем Горбачёвым испекли блины и угостили ими всех желающих.

На центральной аллее парке раскинулись ярмарочные ряды с угощениями и развлечениями. На каждом шагу посетителей ждали песни, хороводы, конкурсы, различные активности, мастер-классы, а также тематические красочные фотозоны.

Каждый угостился вкусными, горячими блинами и чаем. В парке жителей и гостей округа угостили более чем 2000 блинами.

На главной сцене парка прошла концертная программа с участием солистов и творческих коллективов округа. Подарком стало выступление Московского театра песни «Яр».

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