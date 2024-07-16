Mash: за охрану Канье Уэста в Москве заплатили 800 тысяч рублей

На охрану певца Канье Уэста в Москве потратили 800 тыс. рублей за два дня. Артиста сопровождали вооруженные бойцы с опытом работы в горячих точках, сообщает Mash.

В столице отнеслись серьезно к поиску охраны для певца и обратились к крупным предприятиям с условиями. Для Уэста искали двух человек для круглосуточной охраны номера и четыре-пять человек на время прогулок. Все они должны были знать английский язык.

В качестве охранников артист видел только выходцев спецподразделений, чтобы можно было спокойно погулять по Красной площади. Своих бойцов команда артиста решила не везти, поскольку те не знают местные привычки, законы и менталитет.

Рэперу нашли охрану за 400 тыс. рублей в сутки, они были с певцом постоянно.

Ранее Канье Уэст прилетал в Россию, чтобы отпраздновать юбилей дизайнера Гоши Рубчинского. В некоторых Telegram-каналах появилась информация, что рэпер собирается дать в Москве концерт.