Mash: у Леонида Каневского выявили онкологию

Во время обследования врачи обнаружили у 85-летнего телеведущего Леонида Каневского злокачественную опухоль, сообщает Mash .

Медики не стали удалять новообразование, так как оно не угрожает здоровью. На отказ от проведения операции повлиял также преклонный возраст пациента.

Каневский встал на учет к онкологу. Ему предстоит обследоваться раз в несколько месяцев.

Телеведущий уже давно жаловался на здоровье. Его беспокоили боли в районе малого таза. Кроме того, у Каневского есть проблемы с ногами: сниженная чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов.

Ранее рак обнаружили у журналиста Отара Кушанашвили. Ему провели две операции, в будущем шоумену предстоит пережить еще одно хирургическое вмешательство.