Mash: у Леонида Каневского выявили онкологию
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Во время обследования врачи обнаружили у 85-летнего телеведущего Леонида Каневского злокачественную опухоль, сообщает Mash.
Медики не стали удалять новообразование, так как оно не угрожает здоровью. На отказ от проведения операции повлиял также преклонный возраст пациента.
Каневский встал на учет к онкологу. Ему предстоит обследоваться раз в несколько месяцев.
Телеведущий уже давно жаловался на здоровье. Его беспокоили боли в районе малого таза. Кроме того, у Каневского есть проблемы с ногами: сниженная чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов.
Ранее рак обнаружили у журналиста Отара Кушанашвили. Ему провели две операции, в будущем шоумену предстоит пережить еще одно хирургическое вмешательство.