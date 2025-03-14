Mash: сроки выхода нового альбома Аллы Пугачевой сдвигаются из-за ее требований

Алла Пугачева, собравшаяся выпустить новый альбом, предложила саунд-продюсерам работу по бартеру, чтобы сэкономить. Затем она выставила слишком много требований, из-за чего сотрудничать с ней отказались, и теперь сроки выхода нового альбома певицы сдвигаются, сообщает Mash .

Исполнительница уже давно не сотрудничает с платными студиями записи в Европе. В 2023 году она даже приезжала в Россию, где в Твери записала несколько песен.

Однако с тех пор выход новых треков «подвис» из-за того, что Примадонна не нашла нужного саунд-продюсера. Все дело в том, что Пугачева не хотела платить и предлагала им вместо денег добавлять строчку в резюме: «работал с Пугачевой».

Одна из команд все же согласилась. Однако позже певица выставила ей много требований и условий. В результате с артисткой просто отказались работать. С ней даже перестали выходить на связь.

Как утверждают саунд-продюсеры, Пугачевой пришлось «срывать трубки знакомым», чтобы узнать, как идут дела с новым альбомом. Но ей так и не ответили.

Ранее стало известно, что Пугачева пыталась вывезти из своего подмосковного замка антиквариат на миллионы рублей. Однако имущество задержали на таможне.