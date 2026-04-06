«Мама умирает?»: дети Лерчек рыдают по ночам из-за ее болезни

Как рассказал блогер и экс-муж Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем, их дети плачут и боятся, что мама умрет, сообщает SHOT .

Он отметил, что их 10-летние двойняшки и 3-летний сын тяжело переживают болезнь матери. Сейчас большую часть времени они проводят с папой, а с мамой видятся, когда ее ненадолго отпускают из больницы.

По словам блогера, дети часто плачут перед сном, боятся, что мама умрет.

Лерчек ведет борьбу с раком желудка 4-й стадии с множественными метастазами, онкологическое заболевание диагностировали поздно. Она проходит курс лучевой терапии в онкоцентре имени Блохина. Еще у нее нашли доброкачественную опухоль в мозге.

В отношении экс-супругов и блогеров Лерчек и Артема Чекалина расследуют уголовное дело за отправку 250 млн рублей с использованием подложных документов. Они пребывали под домашним арестом. 29 января бывшего партнера пары Романа Вишняка отправили на 2,5 года в колонию общего режима.

