Максим Галкин* почти вдвое поднял гонорар за новогодний корпоратив для россиян

Юморист Максим Галкин* принял решение поднять гонорар за новогодний корпоратив для россиян с 80 до 150 тыс. евро. За данную сумму сбежавший из страны артист обещает обойтись без политических шуток, сообщает Mash .

В настоящее время комик активно принимает заказы на новогодние праздники, однако их совсем мало. За 150 тыс. евро или более 15,5 млн рублей Галкин* готов веселить россиян и обещает, что обойдется без провокаций.

При этом совсем недавно артист выступил ведущим на свадьбе у богатой гражданки Украины за 100 тыс. евро, а затем назвал себя одесситом на концерте в Нью-Йорке, однако это не помогло ему получить признания.

Райдер Галкина* не изменился. Он требует бутылку 18-летнего виски Macallan, различные нарезки, номер в 5-звездочном отеле и личную охрану по специальному соглашению с его директором.

Ранее актер Михаил Жонин, прославившийся ролью опера-антогониста в сериале «Пес», публично отрекся от России, надел вышиванку и даже сменил имя на украинское Михайло.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.