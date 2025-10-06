Максим Галкин* избавился от редкой модели Bentley, которой владел более 20 лет

Юморист и телеведущий Максим Галкин* решил избавиться от люксового автомобиля, которым он владел с 2003 года. Речь идет о редкой модели Bentley Arnage. По всей стране сейчас продается всего четыре таких подержанных машины, сообщает РИА Новости .

Bentley Arnage 2000 года выпуска с объемом двигателя 6,75 литра был в собственности Галкина* более 20 лет. В марте этого года автомобиль выставили на продажу, а затем у него сменился собственник и госномер.

Стоимость подержанного люксового авто — от 2,3 до 4,5 млн рублей. С 1998 по 2005 год было выпущено 4 тыс. Bentley Arnage с двумя вариантами объема двигателя. 200 из них выпустили в особом исполнении.

Ранее АО «Мосэнергосбыт» подало иск к Галкину* из-за образовавшегося долга за электроэнергию в его замке в деревне Грязь. С юмориста хотели взыскать более 500 тыс. рублей, однако он оперативно погасил задолженность. До суда дело не дошло.

*Физлицо признано иноагентом на территории России.

