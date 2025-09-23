Комик Галкин* погасил долги за электричество в замке в деревне Грязь

Юморист Максим Галкин* полностью погасил ранее образовавшийся долг за электроэнергию в доме в подмосковной деревне Грязь, сообщает «Москва 24».

Как отметили в пресс-службе АО «Мосэнергосбыт», в июне долг комика за свет в замке превысил 432 тыс. рублей. В августе в Черемушкинский суд был подан иск. С Галкина* потребовали взыскать более 500 тыс. рублей.

Подготовка данного дела к рассмотрению была запланирована на 25 сентября.

Кроме того, ранее стало известно, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* смогли сэкономить 180 млн рублей, потому что не платили налоги за замок в подмосковной деревне Грязь. Площадь дома составляет 1,8 тыс. кв. м.

*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

