Лева* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве
Певец Егор Бортник* (известный как Лева* Би-2) избавился от последней квартиры в российской столице, сообщает SHOT.
Последней недвижимостью музыканта в Москве была трехкомнатная квартира на улице 1905 года, которую в феврале 2025 года пытались сжечь. Бортник* тогда решил подарить квартиру площадью около 70 кв. м постороннему. Так как музыкант оформил дарственную, то теперь он может не платить налог от продажи, а все иные затраты будет нести новый владелец жилья.
Стоимость такой квартиры может составлять 36 млн рублей. Плюс артист сможет вывести деньги из РФ через сторонний счет.
Квартиру в центре столицы Бортник* приобрел в 2007 году. Позднее он переписал ее на жену Асю.
*Внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
