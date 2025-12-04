Лева* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве

Последней недвижимостью музыканта в Москве была трехкомнатная квартира на улице 1905 года, которую в феврале 2025 года пытались сжечь. Бортник* тогда решил подарить квартиру площадью около 70 кв. м постороннему. Так как музыкант оформил дарственную, то теперь он может не платить налог от продажи, а все иные затраты будет нести новый владелец жилья.

Стоимость такой квартиры может составлять 36 млн рублей. Плюс артист сможет вывести деньги из РФ через сторонний счет.

Квартиру в центре столицы Бортник* приобрел в 2007 году. Позднее он переписал ее на жену Асю.

*Внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

