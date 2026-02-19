Лепс потерял 13 млн на концертах из-за хейта женщин после разрыва с Кибой

Недавно расставшийся с молодой возлюбленной певец Григорий Лепс столкнулся с финансовыми потерями во время гастрольного тура по югу России, сообщает SHOT .

Артист недополучил около 13 миллионов рублей из-за низких продаж билетов на трех концертах, прошедших в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках.

В Краснодаре свободными остались 800 мест, что привело к потере порядка 5,5 млн рублей. В двух других городах продажи едва достигли половины зала. При стоимости билетов от 4 до 30 тысяч рублей Лепс в итоге заработал 57 миллионов вместо возможных 70.

После недавнего расставания с 20-летней возлюбленной Авророй Кибой певцу припомнили его давнее заявление о том, что современных девушек не с чем поздравлять 8 Марта, так как они «неинтересные». Это вызвало волну негатива со стороны женской аудитории, что и могло повлиять на продажу билетов.

Сам 63-летний артист прокомментировал разрыв с Кибой фразой: «Катись оно все».

