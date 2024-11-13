Mash: певец Леонтьев поднял цены на новогодние корпоративы в РФ в полтора раза

Музыкант Валерий Леонтьев увеличил стоимость новогодних корпоративов в РФ в полтора раза. Раньше выступление стоило 100 тыс. долларов, а в 2024 году цена выросла до 150 тыс., сообщает Mash .

На Новый год с 31 декабря на 1 января Леонтьев будет выступать в Дубае. За это ему заплатят 150-200 тыс. долларов.

В России Леонтьев готов отыграть предновогодние корпоративы. Он запрашивает 15 млн рублей гонорара и еще 300 тыс. за аппаратуру.

Также необходимо оплатить перелет, арендовать лучший номер в отеле для артиста, охранников и членов команды. Забирать музыканта должна машина Mercedes-Benz с водителем, виски, мясная нарезка и 300 долларов на повседневные траты.

Леонтьев мог увеличить стоимость выступления на 50%, поскольку думает над тем, чтобы вернуться в Россию. Полноценные концерты он вряд ли будет играть, но корпоративы возможны.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин сказал, что Леонтьев не имеет права зарабатывать в Москве. Он лишился такой возможности, когда переехал в Соединенные Штаты.