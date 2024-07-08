Бородин заявил, что уехавший из РФ Леонтьев не имеет права зарабатывать в Москве

Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певец Валерий Леонтьев не имеет морального права зарабатывать в Москве после того, как уехал жить в США, сообщает NEWS.ru .

Бородин призвал найти и проверить организаторов выступления Леонтьева на частном мероприятии в Москве, которое состоялось в конце июня. Глава ФПБК также назвал певца «тихушником» за то, что он никак не обозначил свою гражданскую позицию.

«В трудные для России времена деятель культуры должен быть со своей страной. Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать родину словом можно и нужно! Где был этот артист после начала СВО и по недавнее время? В Штатах. Он сказал хоть слово в поддержку России? Нет», — отметил Бородин.

Собеседник редакции считает, что нужно проверить тех людей, кто готов приглашать подобных Леонтьеву артистов на свои вечеринки и платить им большие деньги.