Легальная грин-карта: Поперечный* рассказал, как ему удалось остаться в США

Комик Данила Поперечный* опроверг информацию о своем выдворении из США. Он заявил, что имеет грин-карту, которая позволяет ему жить и работать в Америке, сообщает РБК .

Согласно указу нового президента США Дональда Трампа, нелегальных мигрантов выдворяют за пределы страны. Поперечный* заявил, что его эта ситуация не коснулась.

По словам комика, он сидит под палящим солнцем охваченной пожарами Калифорнии среди пепла сгоревших домов и пьет дюшес из русского магазина. Артист подчеркнул, что он в порядке.

«Кстати, с полностью легальной грин-картой», — добавил Поперечный*.

Ранее появилась информация, что блогеры-иноагенты Поперечный*, Александр Шпак** и стример Илья «Мэддисон» Давыдов попали под указ Трампа о депортации нелегальных мигрантов. Их могут выдворить из Соединенных Штатов в ближайшее время.

* ** Признаны иностранными агентами в России.