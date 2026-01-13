Лариса Долина вошла в число лауреатов премии «Золотой граммофон»

Народную артистку России Ларису Долину внесли в список лауреатов 30-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон». В него попали исполнители, чьи хиты завоевали сердца слушателей «Русского Радио» в 2025 году, сообщает НТВ .

Кроме Долиной, лауреатами стали Александр Панайотов, Алсу и Ева Власова, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дима Билан, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Жасмин, Сергей Лазарев, Николай Басков, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Татьяна Куртукова и др.

Сейчас Долина находится за границей. Судя по всему, певица решила отдохнуть после разбирательства с квартирой, которую она должна передать Полине Лурье после ситуации с мошенниками. Исполнительнице назначили последний день для добровольной передачи недвижимости ее новой хозяйке — это 20 января.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что, несмотря на небольшой ажиотаж вокруг грядущего выступления Долиной и квартирный скандал, ставить точку в ее карьере преждевременно. Низкий уровень реализации билетов, по его мнению, отражает общественное порицание.

