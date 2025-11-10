Корпоративы Владимира Преснякова подорожали на 4,5 млн рублей

Перед приездом своего сына из США певец Владимир Пресняков поднял гонорар за корпоративы сразу на 4,5 млн рублей. Если год назад артист брал за частное выступление 1,5 млн рублей, то сейчас — 6 млн рублей, сообщает SHOT .

Таким образом, стоимость корпоратива Преснякова увеличилась на 300%. Кроме того, у артиста есть райдер, пунктам которого должны следовать заказчики.

На певца работает коллектив из 19 человек. Пресняков просит оплатить всем трансфер до площадки и подготовить гримерки. Для себя артист требует 2 бутылки коньяка Thomas Hine (Rare Fine VSOP) и бутылку белого сухого вина стоимостью от 2 тыс. рублей. Также в гримерке должны быть еда, металлические кухонные приборы, крем для рук конкретного бренда.

Кроме того, коллектив музыканта тоже должен быть обеспечен алкоголем. Для них организаторы должны приобрести 6 бутылок сухого вина не дешевле 1 тыс. рублей: по 3 штуки красного и белого.

Сейчас артист ждет возвращения сына Никиты, который родился в браке с Кристиной Орбакайте, из США. По словам Преснякова-страшего, наследник приедет после завершения музыкального контракта.

Сам Владимир живет с женой Натальей Подольской и детьми в трехэтажном доме в Подмосковье. Также у них есть две квартиры на западе Москвы.

Ранее Никиту Преснякова захотели призвать в армию после возвращения в Россию. Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уверен, что артист обязан отправиться служить, поскольку «наша армия нуждается в молодых людях» во время СВО.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.