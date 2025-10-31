Никиту Преснякова захотели призвать в армию после возвращения в Россию

Бородин посоветовал призвать 34-летнего Преснякова в армию после приезда в РФ

Актер и музыкант Никита Пресняков должен отслужить в армии после возвращения в Россию, считает глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По мнению общественника, военкомату нужно призвать 34-летнего артиста в войска сразу же, как он прилетит из США, сообщают «Страсти» .

Ранее певец Владимир Пресняков сообщил, что его сын Никита хочет вернуться в Россию. Пресняков-младший, также являющийся внуком уехавшей певицы Аллы Пугачевой, перебрался в США в 2022 году.

Виталий Бородин считает, что Никита Пресняков обязан отправиться служить, поскольку «наша армия нуждается в молодых людях» во время СВО. По словам общественного деятеля, властям также необходимо подать пример, что «у нас неприкасаемых нет».

«Первое, что он должен сделать — это отдать долг Родине. <…> Поэтому первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернется в Россию, — это призвать его в армию», — сказал Бородин.

Сейчас Никите Преснякову 34 года, и он не подпадает под призыв на срочную службу — в войска отправляют только мужчин в возрасте 18-30 лет.

