Концерты экс-солистки «Виа Гры» Альбины Джанабаевой в Европе отменяют

Джанабаева должна была порадовать поклонников творчеством 14 декабря, но спустя неделю после появления афиши анонс убрали. По словам организаторов концерта, спрос на творчество певицы практически отсутствует.

Минимальная стоимость билета на отмененный концерт составляла 59 евро. В пересчете на российские деньги по курсу от 10 декабря 2024 года это примерно 6200 рублей. Джанабаева должна была выступать чуть меньше полутора часов с новой сольной программой. Из-за того, что в Испании отменили концерт, весь гастрольный тур, скорее всего, поставят на паузе в Европе.

Альбина Джанабаева уехала из России вместе со своим супругом, певцом Валерием Меладзе в Испанию. Звездные муж и жена планируют развивать карьеру в новой для себя стране. Меладзе уже дважды выступил в декабре, у него состоялись концерты в Загребе и Риме.