Концертный директор Долиной опроверг слухи об «отмене» певицы в России
Для российской певицы Ларисы Долиной жилищный скандал обернулся тяжелым временем переживаний. Тем не менее об «отмене» артистки говорить преждевременно, сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин, пишет 360.ru.
«Люди реагируют по-разному. Безусловно, справедливость нужна для всех. Но устраивать самосуд и публичную охоту — это уже беспредел», — прокомментировал Пудовкин негативные отзывы в сторону Долиной.
Представитель певицы подчеркнул, что Долина продолжает свою концертную деятельность, и зрители тепло встречают ее, выражают благодарность за честность и оставляют слова поддержки.
Он отметил, что в настоящее время положение у певицы непростое, в первую очередь в плане чувств. Но это не мешает ей собирать полные концертные залы.
Ранее Долина оказалась в центре скандала после того, как продала квартиру матери-одиночке Полине Лурье, а затем через суд добилась аннулирования сделки, утверждая, что лишилась жилья и денег под влиянием мошенников. Суд вернул квартиру певице в собственность, а также оставил деньги.
Полина Лурье не согласилась с таким положением дел, так как осталась и без квартиры, и без 112 млн рублей, и обратилась с соответствующим иском в Верховный суд.
