Концертный директор Долиной опроверг слухи об «отмене» певицы в России

Для российской певицы Ларисы Долиной жилищный скандал обернулся тяжелым временем переживаний. Тем не менее об «отмене» артистки говорить преждевременно, сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин, пишет 360.ru .

«Люди реагируют по-разному. Безусловно, справедливость нужна для всех. Но устраивать самосуд и публичную охоту — это уже беспредел», — прокомментировал Пудовкин негативные отзывы в сторону Долиной.

Представитель певицы подчеркнул, что Долина продолжает свою концертную деятельность, и зрители тепло встречают ее, выражают благодарность за честность и оставляют слова поддержки.

Он отметил, что в настоящее время положение у певицы непростое, в первую очередь в плане чувств. Но это не мешает ей собирать полные концертные залы.

Ранее Долина оказалась в центре скандала после того, как продала квартиру матери-одиночке Полине Лурье, а затем через суд добилась аннулирования сделки, утверждая, что лишилась жилья и денег под влиянием мошенников. Суд вернул квартиру певице в собственность, а также оставил деньги.

Полина Лурье не согласилась с таким положением дел, так как осталась и без квартиры, и без 112 млн рублей, и обратилась с соответствующим иском в Верховный суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.