Конкурс чтецких работ имени Чехова пройдет в музее «Мелихово» 27–29 января

27–29 января в музее-заповеднике «Мелихово» округа Чехов состоится XV международный конкурс чтецких работ им. А. П. Чехова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Жанр художественного слова является отечественным национальным достоянием и исключительно русским культурным феноменом. Конкурсы артистов-чтецов, которые ежегодно проводятся в Мелихове, направлены на выявление и поощрение чтецов-рассказчиков, возрождение интереса молодежи к чтецкому искусству.

Всего на конкурс была подана 101 заявка. Во второй тур очных прослушиваний прошли 35 молодых актеров и старшекурсников ведущих театральных вузов страны и зарубежья, в том числе из Белоруссии и Казахстана, а также из городов России: Москвы, Ярославля, Тулы, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Донецка, Кемерово, Твери, Владивостока, Евпатории, Екатеринбурга и других.

В списке полуфиналистов студенты из ведущих театральных вузов России: Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, Театральный институт им. Б. Щукина, ГИТИС, ВГИК им. С. А. Герасимова и другие.

Председатель жюри — заслуженный артист РФ, мастер художественного слова, лауреат всероссийских конкурсов артистов-чтецов, автор и исполнитель литературных композиций, руководитель телевизионных проектов «Воспитание чувств» и «Чтение вслух» Юрий Голышев.

Очные прослушивания пройдут 27 и 28 января, а 29 января, в день 165-летия со дня рождения А. П. Чехова, состоится праздничный гала-концерт с награждением и выступлениями победителей конкурса.

Начало концерта в 15:00.

Ежегодно для конкурса определяется дополнительный автор, таким образом, помимо рассказов Чехова, на конкурсной сцене звучат произведения и других классиков русской литературы. Тема грядущего конкурса «Чехов и Зощенко» выбрана в связи с тем, что в прошлом году отмечалось 130-летие Михаила Зощенко.

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