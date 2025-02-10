Комик из Новокузнецка выиграл 63 тысячи рублей на «Стендап рулетке»

Стендапер из Новокузнецка Захар Рубцов сумел выиграть более 60 тысяч рублей на шоу на федеральном канале с шутками про родину, сообщает Сiбдепо.

«Если в Новокузнецке вы попросите вам что-то показать, вас в первую очередь отведут на Кузнецкую крепость. Это историческая крепость», — рассказал Рубцов со сцены «Стендап рулетки».

Как уточнили в пресс-службе канала, все участники должны были выдать самые смешные шутки за одну минуту. Качество оценивал зрительный зал: если высказывание показалось смешным, то в общий банк падает сумма денег. Последний комик получает возможность увеличить сумму и получить все деньги полностью. Выигрыш Захара Рубцова составил 63 тысячи рублей.

Ранее известный комик Александр Гудков отказался петь песню «Я узкий» на корпоративах. По его словам, за 2,5 млн рублей можно развлекать клиентов 5 часов, но при этом необязательно шутить про Россию.