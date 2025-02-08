Комик Александр Гудков отказался петь песню «Я узкий» на корпоративах

Комик Александр Гудков отказался исполнять композицию «Я узкий» на корпоративах. За 2,5 млн рублей артист готов развлекать клиента на протяжении 5 часов, при этом может не шутить про Россию, сообщает Mash .

Гудков начал работать в Москве. Он снова запустил шоу «Подземелья Чикен Карри», закрытое летом 2024 года. После этого начал принимать заказы на выступления на корпоративах.

Артист готов провести мероприятие с любым сценарием. Но есть два требования — не просить от него петь пародию на песню Shaman «Я русский» («Я узкий») и шутить про Россию.

В райдере Гудков просит разговаривать с ним без фамильярности, Mercedes S 222 с личным водителей, визажиста, чай, кофе, «Ессентуки», сыр, шампанское и другие продукты. Также артисту важно, чтобы в гримерку не приходили посторонние.

6 июля 2024 года Гудков рассказал, что отмена его шоу «Подземелья Чикен Карри» в российских кинотеатрах связана с угрозами в его адрес, а также обращениями, которые распространялись в Telegram-каналах.