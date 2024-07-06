Шоумен Александр Гудков высказался об отменах своего шоу в российских кинотеатрах

Российский комик Александр Гудков рассказал, что отмена его шоу «Подземелья Чикен Карри» в отечественных кинотеатрах связана с угрозами в его адрес и обращениями, распространяемыми в Telegram-каналах, сообщает Lenta.ru .

Также, по словам комика, его обвиняют в экстремистских призывах, а основной причиной отмены показа Гудков считает свое участие в шоу.

Шоумен подчеркнул, что решение отменить шоу было принято ради благополучия зрителей, так как в течение 3-4 дней кинотеатрам поступали угрозы.

Гудков назвал клеветой обвинения в экстремистских призывах и финансировании украинской армии.

Ранее больной раком журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь с поклонниками и признался, что не следил за своим здоровьем как следует. Шоумену предстоит еще две операции.