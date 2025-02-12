Команда парка имени Воробьева приглашает луховичан на «Веселые эстафеты» и мастер-класс

Жители и гости города Луховицы приглашаются на развлекательные мероприятия в парк, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева. Они состоятся в субботу, 15 февраля, по программе губернатора Московской области «Зима в Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие свободное. Организаторами выступают волонтеры парка и аниматоры Дома культуры «Старт».

В 12.00 стартуют спортивные состязания «Большие вышибалы». В 12.30 ее продолжит «Веселая эстафета». Дети в компании родителей и аниматоров проведут время за играми на свежем воздухе. В 13.00 начнется творческий мастер-класс «Поделки своими руками». Эти три мероприятия состоятся в центральной части парка имени Воробьева.

Также в пятницу, 14 февраля, для детей и родителей во втором кабинете Дома культуры «Старт» пройдет лекторий «Антибуллинг».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.