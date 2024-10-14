Коллективы Курска и Белгорода дали концерт в Клину

В Клину выступили артисты из Курска и Белгорода, которые временно уехали из приграничья, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Коллективы выступили на VI Открытом межзональном фестивале-конкурсе народно-певческого искусства «Сыграем песню русскую».

В программе приняли участие хореографические коллективы «Радость» и «Талисман» из Белгорода, хореографический коллектив ансамбля народного танца «Твой Успех» из Курска.

«В августе эти прекрасные коллективы должны были принять участие в фестивале „Курская дуга“. Но, по понятным нам причинам фестиваль не состоялся, а коллективы были вынуждены покинуть свои приграничные территории, где сейчас небезопасно. Мы не могли остаться в стороне. И предложили коллективам приграничья и размещение, и территорию для своего творческого самовыражения. Мы рады, что они приняли наше приглашение и рады видеть их сегодня здесь на нашей сцене», — сказала начальник управления социально-значимых проектов Оксана Кутилова.

Финальный хореографический номер «Вместе мы — большая сила, вместе мы — страна Россия» публика в зале приветствовала уже стоя и под овации всего зала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.