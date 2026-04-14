Коллектив «Исток» из Пушкинского округа выиграл гран-при фестиваля

Цирковой коллектив «Исток» из Пушкинского округа стал обладателем Гран-при фестиваля национального проекта «Дорога в цирк. Это серьезно». Награждение прошло 11 апреля во Всероссийском детском центре «Орленок», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил школьников от 11 до 17 лет из 12 регионов России, включая Республики Крым, Удмуртию и Татарстан. Участники представили номера в жанрах акробатики, жонглирования, клоунады, хореографии и других цирковых направлениях.

Новый сезон проекта посвятили 105-летию со дня рождения Юрия Никулина и 30-летию благотворительного фонда «Цирк и милосердие». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства просвещения РФ. Партнером выступил фонд Юрия Лужкова, который учредил денежные призы для поддержки юных артистов.

В рамках программы участники посетили мастер-классы ведущих цирковых артистов и тематические выставки, посвященные жизни и творчеству Юрия Никулина, а также истории создания цирковых костюмов.

Коллектив «Исток» представил акробатический номер «Комендантский час». Выступление принесло команде победу в специальной номинации и Гран-при фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.