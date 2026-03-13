Книга по фильмам RT.Док вышла в топ продаж в Италии
Книга по фильмам RT.Док заняла 6-е место в рейтинге IBS и вошло в топ-100 Amazon
Фото - © Unsplash.com
Книга «Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут», созданная по фильмам RT.Док, за два дня поднялась на шестое место в рейтинге крупнейшего в Италии книжного онлайн-магазина IBS (Internet Bookshop Italia) в категории «История и археология».
На итальянском Amazon издание также вошло в топ-100 в той же категории. Книгу можно приобрести в книжных магазинах по всей Италии.
Каждая глава посвящена одному из фильмов RT.Док. В нее вошли свидетельства жителей Донбасса, собранные военными документалистами.
Автор книги — сотрудник RT, итальянский журналист Винченцо Лоруссо. За два года он помог организовать в Италии более 180 показов документальных фильмов RT.
