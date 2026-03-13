Книга по фильмам RT.Док вышла в топ продаж в Италии

сегодня в 14:25

Книга по фильмам RT.Док заняла 6-е место в рейтинге IBS и вошло в топ-100 Amazon

Книга «Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут», созданная по фильмам RT .Док, за два дня поднялась на шестое место в рейтинге крупнейшего в Италии книжного онлайн-магазина IBS (Internet Bookshop Italia) в категории «История и археология».

На итальянском Amazon издание также вошло в топ-100 в той же категории. Книгу можно приобрести в книжных магазинах по всей Италии.

Каждая глава посвящена одному из фильмов RT.Док. В нее вошли свидетельства жителей Донбасса, собранные военными документалистами.

Автор книги — сотрудник RT, итальянский журналист Винченцо Лоруссо. За два года он помог организовать в Италии более 180 показов документальных фильмов RT.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.