Клин примет Всероссийский фестиваль театров

В Клину в субботу, 12 октября, в 12:00 стартует региональный тур Москвы и Московской области Х Всероссийского открытого фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет в МЦ «Стекольный» по адресу: ул. Литейная, д. 23а. В первый день фестиваля состоится торжественное открытие и показ спектаклей.

В программе примут участие 11 театров, из которых 4 представляют Клин — это театры «Семечки», «Буратино» и коллективы «Школы Знайка» и ДОУ «Аленушка». Также на фестивале выступят коллективы из Москвы, Королева и Лосино-Петровского.

13 октября, в воскресенье, для участников запланирована историческая экскурсия по усадьбам Боблово и Шахматово. Торжественное закрытие фестиваля состоится в воскресенье в 15:00, где будут объявлены победители — по одному из Москвы и Московской области. Победители получат путевку на Всероссийский фестиваль (по одному театру от Москвы и Московской области), все участники получат памятные грамоты и дипломы.

Напомним, что в этом году фестиваль является юбилейным и проводится десятый раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.