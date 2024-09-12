Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвали признать Клаву Коку, Бьянку, Jony и других российских исполнителей иноагентами из-за организаторов их концертов в Европе, сообщает SHOT .

Все эти звезды выступили на немецком фестивале Glamotion. Его организовывали Алексей и Надежда Книс. Женщина ранее проживала в Киеве, а сейчас публично поддерживает и спонсирует ВСУ заработанными на выступлениях средствами.

В обращении ФПБК к правоохранителям также говорится, что в октябре 2023 года концерты артистов прошли в нескольких городах Германии, которая входит в НАТО и регулярно поставляет вооружение киевскому режиму. За это исполнители получали гонорары в евро.

Теперь глава ФПБК Виталий Бородин просит Генпрокуратуру проверить выступавших в Германии музыкантов на иностранное финансирование их деятельности и при наличии оснований признать их иноагентами.