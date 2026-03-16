Картина ехала на выставку 12 дней. Когда коробку открыли, случился шок

Художница из Кемерова Наталья Т. рассказала в соцсети, как отправила на выставку одну из своих работ, но вместо картины туда приехала пара обуви в коробке.

Девушка рассказала, что ее картина прошла отбор на выставку «Конь. Место силы Русского Севера», которая проходит в усадьбе Спасское-Куркино в Вологодской области с 14 по 31 марта.

Наталья договорилась с организаторами культурного мероприятия, что отправит свою работу до 1 марта. Так кемеровчанка и сделала, оплатив около 1,3 тыс. рублей за доставку за свой счет. Впервые художница решила воспользоваться другой логистической компанией, а не той, которой пользовалась обычно. Это и стало роковой ошибкой.

Посылка поехала из Кемерова в Вологду и добралась туда за 12 дней. После этого на связь с Натальей вышла организатор выставки и сообщила, что отправление было получено, но в нем вместо картины лежала обувь. Сначала художница решила, что это шутка, но когда увидела фото от организатора, поняла, что произошла ошибка.

Кемеровчанка проверила в приложении габариты посылки и обнаружила, что они явно меньше тех, что должны быть при отправке картины. Получается, что приемщица перепутала отправления и наклеила не ту наклейку. Сейчас неизвестно, где находится картина. Открытие выставки уже прошло, но Наталья так и не смогла в ней поучаствовать.

«Открытие выставки в Вологде, мое место на стене пустое», — пишет она.

Девушка сетует, что все потраченное время, силы и нервы были перечеркнуты одной неверной наклейкой. Она обратилась в поддержку компании, где ей сказали ждать до 30 дней. Наталья уже написала жалобу и очень переживает, что картину могут повредить.

