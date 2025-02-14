«Какой-то восторг»: эксперты оценили документальный фильм об Аничковом дворце

В театрально-концертном зале «Карнавал» в Санкт-Петербурге 12 февраля прошла премьера документальной картины «Аничковский рай», посвященной работе Дворца творчества юных. Фильм уже доступен в социальных сетях, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Это не фильм, а какой-то восторг! Я водил сюда заниматься своих младших братьев, неоднократно устраивал экскурсии для друзей, но, посмотрев фильм „Петербургского дневника“, понял, что ничего не знаю про это культовое место», — заявил исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко.

Зампред комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова с большим удивлением узнала, сколько выдающихся людей начинали свой путь в Аничковом дворце, и назвала фильм чудесным.

Лента повествует об истории Аничкового дворца и его жизни сегодня, а также рассказывает про его сотрудников и известных выпускников — балетмейстере Олеге Виноградове, космонавте Андрее Борисенко, актрисе Анастасии Мельниковой, боксере Дмитрии Биволе.