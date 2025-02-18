«Какая-то сплетня очередная»: сестра Жанны Фриске высказалась о раке у Лисовца

Сестра Жанны Фриске усомнилась в том, что у Лисовца онкозаболевание

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что иногда поддерживает со стилистом Владом Лисовцом связь, но о том, что у него рак, не слышала, сообщает «360» .

Ранее в Сети писали, что у 52-летнего телеведущего рак. Об онкологии он узнал осенью 2024 года. Заболевание уже в запущенной стадии, а первый этап проведенной химиотерапии не дал результатов. У Лисовца началось выпадение волос — поклонники обратили внимание на изменения в его внешности.

«Я не знаю, к сожалению. Может, это просто какая-то сплетня очередная», — сказала женщина.

Ольга Фриске, мать Натальи и Жанны, также отметила, что не знала о заболевании стилиста.

«Давно, вот уже года четыре я точно не общалась с ним. Очень, очень, очень жалко. Очень хороший мальчишка», — сказала она.

Также СМИ писали, что в ближайшее время медики проведут консилиум и решат, как лечить стилиста дальше.