«Как пошла работа, мне не понравилось»: Гагарина об отказе работать с Фадеевым
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Певица Полина Гагарина спустя 22 года рассказала, почему отказалась работать с продюсером Максом Фадеевым, сообщает «Экспресс-газета».
Артистка ворвалась в шоу-бизнес благодаря второму сезону передачи «Фабрика звезд». Тогда Гагарина исполняла песни Фадеева. Певице было 16 лет. У нее были хорошие данные, поэтому продюсер решил не упускать ее и сделал предложение о сотрудничестве. Но внезапно для всех начинающая звезда ответила ему отказом.
Спустя годы Гагарина вспомнила прошлое и решила объяснить, почему так поступила.
«Мы совершенно разные люди. Я хорошо все понимала в 16 лет, сейчас куда-то все делось. Я была намного умнее. Я достаточно прямолинейный человек! Сейчас я, конечно, подбираю слова, тогда я ничего не подбирала», — отметила артистка.
Гагарина подчеркнула, что всегда уважала песни Фадеева и считает его большим музыкантом. Но тогда ей не понравилось, как пошла работа с продюсером, поэтому она отказала.
«Я единственная, кто не подписал контракт вообще ни с кем», — напомнила певица.
Ранее Гагарина исключила коньяк и виски из своего райдера после скандального выступления Глюкозы в Красноярске.