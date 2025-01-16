Юрист Гордон: семья Тиммы хочет узнать, не «помогли» ли ему совершить суицид

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который совершил самоубийство, намерена выяснить, точно ли он принял страшное решение сам или ему кто-то в этом «помог», заявила юрист Екатерина Гордон. Об этом сообщает РИА Новости .

«Семья Яниса хотела бы узнать, что именно произошло в тот вечер, с кем он переписывался, не было ли рядом с ним тех людей, которые условно „помогли“ ему совершить эту фатальную ошибку, приведшую к такой трагической развязке», — рассказала Гордон.

По словам юриста, на данный момент судебно-медицинская экспертиза проведена только в Латвии, результаты аналогичной экспертизы, которую делали в России, еще не готовы. Следователи будут решать вопрос, возбуждать уголовное дело или нет, только после того, как получат заключение с точными причинами смерти баскетболиста, которого не стало на следующий день после дня рождения экс-солистки группы «ВИА Гра» и бывшей супруги Анны Седоковой.

Семья и друзья Яниса считают, что его самоубийство было инсценировкой. По их мнению, на это указывают «неестественные следы» на теле баскетболиста. Официального заключения от судмедэксперта пока нет. Однако близкие Тиммы намерены до конца разобраться в вопросе, как погиб бывший муж Седоковой.

После того, как в Сети распространилась информация, что якобы Седокова имеет отношение к гибели экс-мужа, адвокат Андрей Алешкин встал на сторону певицы и заявил, что все сомнения в смерти Тиммы будут трактоваться в пользу нее.