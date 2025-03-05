Яковлева отмечает День рождения: россиянам напомнили, чем прославилась актриса

Актриса Елена Яковлева 5 марта отмечает день рождения, ей 64 года. В жизни у артистки было несколько достижений, помимо ярких ролей в фильмах и сериалах, благодаря которым она прославилась, сообщает Lady Mail.ru .

С Валерием Шальных Яковлева вместе выступала в театре «Современник». Взаимоотношения завязались на гастролях в Иркутске и начали стремительно развиваться. В результате Елена и Валерий до сих пор вместе спустя 35 лет брака.

Также Яковлеву, помимо качественной актерской игры, знают из-за вызывающего поведения единственного сына Дениса. На протяжении многих лет он то делает новые татуировки, то сводит старые. Елена отвечала, что сын набивает краску под кожу каждый раз, когда ему сложно справиться с душевными переживаниями.

Согласно слухам, Денис не работает, живет в купленной на родительские деньги квартире и берет у них материальные средства на существование.

Один из самых популярных проектов Яковлевой — сериал «Каменская». Он шел шесть сезонов. Благодаря участию в нем артистка получила премию ТЭФИ как лучшая актриса.

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